Токеноміка ATA by Virtuals (ATA) Дізнайтеся ключову інформацію про ATA by Virtuals (ATA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ATA by Virtuals (ATA) ATA (Affiliate Targeting AI) is a blockchain-based affiliate marketing platform that combines AI-driven product recommendations with automated commission distribution. The platform utilizes AI agents specialized in different product categories to identify potential customers and provide relevant product recommendations through social media engagement. The system operates primarily through the Amazon Affiliate Program, where AI agents monitor social media activity to detect purchase signals and engage with users through personalized product suggestions. The platform implements smart contracts to handle commission distribution and token mechanics, with the $ATA token serving as the ecosystem's utility token for staking rewards and platform access. Commission earnings are automatically distributed to token stakers through smart contracts, with a portion reinvested into the platform through token buybacks. Офіційний вебсайт: https://www.atavirtuals.com Whitepaper: https://viridian-kale-968.notion.site/ATA-Affiliate-Targeting-AI-Whitepaper-16905e31cf9680cd8d3ef40e05643d81 Купити ATA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ATA by Virtuals (ATA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ATA by Virtuals (ATA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 314,66K $ 314,66K $ 314,66K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 950,00M $ 950,00M $ 950,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 331,23K $ 331,23K $ 331,23K Історичний максимум: $ 0,0044467 $ 0,0044467 $ 0,0044467 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00033168 $ 0,00033168 $ 0,00033168 Дізнайтеся більше про ціну ATA by Virtuals (ATA)

Токеноміка ATA by Virtuals (ATA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ATA by Virtuals (ATA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ATA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ATA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ATA, досліджуйте ціну токена ATA в реальному часі!

Прогноз ціни ATA Хочете знати, куди рухається ATA? Наша сторінка прогнозу ціни ATA поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена ATA зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!