Ціна ATA by Virtuals (ATA)
Поточна ціна ATA by Virtuals (ATA) сьогодні становить 0.00287044 USD з ринковою капіталізацією $ 2.73M USD. Ціна ATA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ATA by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 176.36K USD
- зміна ціни ATA by Virtuals протягом дня — +15.58%
- циркуляційна пропозиція – 950.00M USD
Отримуйте оновлення цін ATA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ATA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ATA by Virtuals до USD становила $ +0.00038695.
За останні 30 днів зміна ціни ATA by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ATA by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ATA by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00038695
|+15.58%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ATA by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.46%
+15.58%
+126.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ATA (Affiliate Targeting AI) is a blockchain-based affiliate marketing platform that combines AI-driven product recommendations with automated commission distribution. The platform utilizes AI agents specialized in different product categories to identify potential customers and provide relevant product recommendations through social media engagement. The system operates primarily through the Amazon Affiliate Program, where AI agents monitor social media activity to detect purchase signals and engage with users through personalized product suggestions. The platform implements smart contracts to handle commission distribution and token mechanics, with the $ATA token serving as the ecosystem's utility token for staking rewards and platform access. Commission earnings are automatically distributed to token stakers through smart contracts, with a portion reinvested into the platform through token buybacks.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ATA до AUD
A$0.004592704
|1 ATA до GBP
￡0.0023250564
|1 ATA до EUR
€0.0027556224
|1 ATA до USD
$0.00287044
|1 ATA до MYR
RM0.0128882756
|1 ATA до TRY
₺0.1017858024
|1 ATA до JPY
¥0.4489081116
|1 ATA до RUB
₽0.2944210308
|1 ATA до INR
₹0.247862494
|1 ATA до IDR
Rp47.0563859136
|1 ATA до PHP
₱0.1678059224
|1 ATA до EGP
￡E.0.144813698
|1 ATA до BRL
R$0.017366162
|1 ATA до CAD
C$0.0041047292
|1 ATA до BDT
৳0.3472084224
|1 ATA до NGN
₦4.464108288
|1 ATA до UAH
₴0.1207881152
|1 ATA до VES
Bs0.15213332
|1 ATA до PKR
Rs0.7993314268
|1 ATA до KZT
₸1.5155349112
|1 ATA до THB
฿0.0992311108
|1 ATA до TWD
NT$0.0945522936
|1 ATA до CHF
Fr0.0026121004
|1 ATA до HKD
HK$0.0223320232
|1 ATA до MAD
.د.م0.0287331044