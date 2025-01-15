Сьогоднішня ціна ATA by Virtuals (ATA)

Поточна ціна ATA by Virtuals (ATA) сьогодні становить 0.00287044 USD з ринковою капіталізацією $ 2.73M USD. Ціна ATA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ATA by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 176.36K USD

- зміна ціни ATA by Virtuals протягом дня — +15.58%

- циркуляційна пропозиція – 950.00M USD

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