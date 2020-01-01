Токеноміка ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Дізнайтеся ключову інформацію про ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration. Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure. Офіційний вебсайт: https://asynchronus.ai Whitepaper: https://www.asynchronus.ai/whitepaper Купити ASYNC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 440,23K $ 440,23K $ 440,23K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 880,47K $ 880,47K $ 880,47K Історичний максимум: $ 0,00452434 $ 0,00452434 $ 0,00452434 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00088047 $ 0,00088047 $ 0,00088047 Дізнайтеся більше про ціну ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)

Токеноміка ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ASYNC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ASYNC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ASYNC, досліджуйте ціну токена ASYNC в реальному часі!

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