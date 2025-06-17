Ціна ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)
Поточна ціна ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) сьогодні становить 0,00168545 USD з ринковою капіталізацією $ 842,72K USD. Ціна ASYNC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ASYNCHRONUS by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ASYNCHRONUS by Virtuals протягом дня — -1,11%
- циркуляційна пропозиція – 500,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ASYNCHRONUS by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ASYNCHRONUS by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ASYNCHRONUS by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ASYNCHRONUS by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1,11%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ASYNCHRONUS by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,04%
-1,11%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration. Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure.
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