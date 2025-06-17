Сьогоднішня ціна ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC)

Поточна ціна ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) сьогодні становить 0,00168545 USD з ринковою капіталізацією $ 842,72K USD. Ціна ASYNC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ASYNCHRONUS by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ASYNCHRONUS by Virtuals протягом дня — -1,11%

- циркуляційна пропозиція – 500,00M USD

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