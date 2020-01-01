Токеноміка Asymmetry Finance (ASF) Дізнайтеся ключову інформацію про Asymmetry Finance (ASF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Asymmetry Finance (ASF) Asymmetry Finance is a decentralized, permissionless protocol offering USDaf, an immutable synthetic dollar stablecoin built on Liquity v2, allowing users to borrow against premier assets such as BTC or yield-bearing stablecoins while setting their own fixed interest rates. Asymmetry also has yield optimization products, such as afCVX. Asymmetry Finance empowers users with secure, decentralized access to stable digital assets without centralized control. Офіційний вебсайт: https://www.asymmetry.finance/ Купити ASF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Asymmetry Finance (ASF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Asymmetry Finance (ASF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,48M $ 8,48M $ 8,48M Загальна пропозиція: $ 51,00M $ 51,00M $ 51,00M Циркуляційна пропозиція: $ 10,36M $ 10,36M $ 10,36M FDV (повністю розведена вартість): $ 41,73M $ 41,73M $ 41,73M Історичний максимум: $ 4,36 $ 4,36 $ 4,36 Історичний мінімум: $ 0,339337 $ 0,339337 $ 0,339337 Поточна ціна: $ 0,818435 $ 0,818435 $ 0,818435 Дізнайтеся більше про ціну Asymmetry Finance (ASF)

Токеноміка Asymmetry Finance (ASF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Asymmetry Finance (ASF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ASF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ASF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ASF, досліджуйте ціну токена ASF в реальному часі!

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