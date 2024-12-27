Сьогоднішня ціна Asymmetry Finance (ASF)

Поточна ціна Asymmetry Finance (ASF) сьогодні становить 1.47 USD з ринковою капіталізацією $ 11.12M USD. Ціна ASF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Asymmetry Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.47K USD

- зміна ціни Asymmetry Finance протягом дня — -8.89%

- циркуляційна пропозиція – 7.58M USD

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