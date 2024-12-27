Ціна Asymmetry Finance (ASF)
Поточна ціна Asymmetry Finance (ASF) сьогодні становить 1.47 USD з ринковою капіталізацією $ 11.12M USD. Ціна ASF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Asymmetry Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.47K USD
- зміна ціни Asymmetry Finance протягом дня — -8.89%
- циркуляційна пропозиція – 7.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Asymmetry Finance до USD становила $ -0.143244789480679.
За останні 30 днів зміна ціни Asymmetry Finance до USD становила $ +0.7696296720.
За останні 60 днів зміна ціни Asymmetry Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Asymmetry Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.143244789480679
|-8.89%
|30 днів
|$ +0.7696296720
|+52.36%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Asymmetry Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.38%
-8.89%
+33.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Asymmetry Finance is a decentralized, permissionless protocol offering USDaf, a synthetic dollar stablecoin built on Liquity v2 in partnership with Ampleforth. This collaboration combines the robustness of Liquity’s protocol with the unique qualities of SPOT as collateral, aiming to create a stable and transparent financial ecosystem. Asymmetry Finance empowers users with secure, decentralized access to stable digital assets without centralized control.
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