Сьогоднішня ціна Asymmetrix

Поточна ціна Asymmetrix (ASYM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ASYM до USD становить $ 0 за ASYM.

Asymmetrix наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20,752, з циркуляційною пропозицією у 100.00B ASYM. Протягом останніх 24 годин ASYM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ASYM змінився на -- за останню годину та на +0.99% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Asymmetrix (ASYM)

Ринкова капіталізація $ 20.75K$ 20.75K $ 20.75K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20.75K$ 20.75K $ 20.75K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Поточна ринкова капіталізація Asymmetrix — $ 20.75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ASYM — 100.00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20.75K.