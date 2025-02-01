Ціна ASYM (ASYM)
Поточна ціна ASYM (ASYM) сьогодні становить 0.00747786 USD з ринковою капіталізацією $ 7.52M USD. Ціна ASYM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ASYM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 983.38K USD
- зміна ціни ASYM протягом дня — -1.95%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ASYM до USD становила $ -0.000148862855302319.
За останні 30 днів зміна ціни ASYM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ASYM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ASYM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000148862855302319
|-1.95%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ASYM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.74%
-1.95%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ASYM is an agent network that identifies high ROI opportunities, allocates capital to those opportunities, generates profits, and then settles profits in $ASYM. $ASYM is a growth token that seeks to grow at the highest rate, with constant demand pressure from its network of agent traders that have access to data, predictive models, trading strategies, and capital. Created by https://x.com/mungimungimungi
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