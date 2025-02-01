Сьогоднішня ціна ASYM (ASYM)

Поточна ціна ASYM (ASYM) сьогодні становить 0.00747786 USD з ринковою капіталізацією $ 7.52M USD. Ціна ASYM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ASYM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 983.38K USD

- зміна ціни ASYM протягом дня — -1.95%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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