Ціна ASYAGRO (ASY)
Поточна ціна ASYAGRO (ASY) сьогодні становить 0.0025015 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ASYAGRO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.42 USD
- зміна ціни ASYAGRO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ASYAGRO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ASYAGRO до USD становила $ -0.0002327810.
За останні 60 днів зміна ціни ASYAGRO до USD становила $ +0.0015491271.
За останні 90 днів зміна ціни ASYAGRO до USD становила $ +0.0008703344806675218.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0002327810
|-9.30%
|60 днів
|$ +0.0015491271
|+61.93%
|90 днів
|$ +0.0008703344806675218
|+53.36%
Останній аналіз цін ASYAGRO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+66.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It’s an initiative taken by a group of dynamic youngsters. ASYAGRO is a great alliance of technology and youth, and their skills and hard work are encouraging the agriculture industry to innovate. Asyagro is a blockchain-based platform for solving various global problems related to the agricultural sector. ASYAGRO is making significant progress towards building a comprehensive system. We plan to bring our platform to the forefront at the end of this year. We are currently in the private round of fundraising beginning in October 2019. We are working on various departments to empower the agricultural industry with trending technology. We’re starting with blockchain technology to make a big impact.
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