Сьогоднішня ціна ASYAGRO (ASY)

Поточна ціна ASYAGRO (ASY) сьогодні становить 0.0025015 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ASYAGRO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.42 USD

- зміна ціни ASYAGRO протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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