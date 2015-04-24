Ціна ASX Capital (ASX)
Поточна ціна ASX Capital (ASX) сьогодні становить 0.283699 USD з ринковою капіталізацією $ 1.96M USD. Ціна ASX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ASX Capital:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.16K USD
- зміна ціни ASX Capital протягом дня — -0.81%
- циркуляційна пропозиція – 6.90M USD
Отримуйте оновлення цін ASX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ASX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ASX Capital до USD становила $ -0.0023278370481697.
За останні 30 днів зміна ціни ASX Capital до USD становила $ +0.0027661503.
За останні 60 днів зміна ціни ASX Capital до USD становила $ +0.0926144463.
За останні 90 днів зміна ціни ASX Capital до USD становила $ +0.05283089603587861.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0023278370481697
|-0.81%
|30 днів
|$ +0.0027661503
|+0.98%
|60 днів
|$ +0.0926144463
|+32.65%
|90 днів
|$ +0.05283089603587861
|+22.88%
Останній аналіз цін ASX Capital: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
-0.81%
-0.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Exposure to multiple asset classes through a single yield bearing token
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ASX до AUD
A$0.4539184
|1 ASX до GBP
￡0.22412221
|1 ASX до EUR
€0.27235104
|1 ASX до USD
$0.283699
|1 ASX до MYR
RM1.26813453
|1 ASX до TRY
₺10.00322674
|1 ASX до JPY
¥44.78756113
|1 ASX до RUB
₽29.29192175
|1 ASX до INR
₹24.27044945
|1 ASX до IDR
Rp4,650.80253456
|1 ASX до PHP
₱16.46021598
|1 ASX до EGP
￡E.14.42893114
|1 ASX до BRL
R$1.75325982
|1 ASX до CAD
C$0.40568957
|1 ASX до BDT
৳33.8452907
|1 ASX до NGN
₦439.16037802
|1 ASX до UAH
₴11.87564014
|1 ASX до VES
Bs14.468649
|1 ASX до PKR
Rs78.84846307
|1 ASX до KZT
₸146.76600367
|1 ASX до THB
฿9.67697289
|1 ASX до TWD
NT$9.31667516
|1 ASX до CHF
Fr0.2553291
|1 ASX до HKD
HK$2.20150424
|1 ASX до MAD
.د.م2.85401194