Сьогоднішня ціна ASX Capital (ASX)

Поточна ціна ASX Capital (ASX) сьогодні становить 0.283699 USD з ринковою капіталізацією $ 1.96M USD. Ціна ASX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ASX Capital:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.16K USD

- зміна ціни ASX Capital протягом дня — -0.81%

- циркуляційна пропозиція – 6.90M USD

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