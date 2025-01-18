Ціна Asva Labs (ASVA)
Поточна ціна Asva Labs (ASVA) сьогодні становить 0.00063938 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASVA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Asva Labs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.09 USD
- зміна ціни Asva Labs протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Asva Labs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Asva Labs до USD становила $ -0.0000151352.
За останні 60 днів зміна ціни Asva Labs до USD становила $ -0.0000418150.
За останні 90 днів зміна ціни Asva Labs до USD становила $ -0.0001057684336140668.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000151352
|-2.36%
|60 днів
|$ -0.0000418150
|-6.53%
|90 днів
|$ -0.0001057684336140668
|-14.19%
Останній аналіз цін Asva Labs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Asva Labs is an innovation lab that is building a decentralized Web3 financial ecosystem for emerging virtual economies.
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