Ціна aSUGAR (ASUGAR)
Поточна ціна aSUGAR (ASUGAR) сьогодні становить 0,082766 USD з ринковою капіталізацією $ 395,07K USD. Ціна ASUGAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності aSUGAR:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни aSUGAR протягом дня — -3,90%
- циркуляційна пропозиція – 4,77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни aSUGAR до USD становила $ -0,00336761878493641.
За останні 30 днів зміна ціни aSUGAR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни aSUGAR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни aSUGAR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,00336761878493641
|-3,90%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін aSUGAR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,03%
-3,90%
-11,95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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