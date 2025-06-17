Сьогоднішня ціна aSUGAR (ASUGAR)

Поточна ціна aSUGAR (ASUGAR) сьогодні становить 0,082766 USD з ринковою капіталізацією $ 395,07K USD. Ціна ASUGAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності aSUGAR:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни aSUGAR протягом дня — -3,90%

- циркуляційна пропозиція – 4,77M USD

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