Ціна Astrovault (AXV)
Поточна ціна Astrovault (AXV) сьогодні становить 0.03521356 USD з ринковою капіталізацією $ 1.47M USD. Ціна AXV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Astrovault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.20K USD
- зміна ціни Astrovault протягом дня — -1.68%
- циркуляційна пропозиція – 41.64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Astrovault до USD становила $ -0.00060223684733794.
За останні 30 днів зміна ціни Astrovault до USD становила $ -0.0066510034.
За останні 60 днів зміна ціни Astrovault до USD становила $ -0.0064066741.
За останні 90 днів зміна ціни Astrovault до USD становила $ -0.01686099372703103.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00060223684733794
|-1.68%
|30 днів
|$ -0.0066510034
|-18.88%
|60 днів
|$ -0.0064066741
|-18.19%
|90 днів
|$ -0.01686099372703103
|-32.37%
Останній аналіз цін Astrovault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-1.68%
-3.93%
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DeFi, Sustainably.
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