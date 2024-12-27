Сьогоднішня ціна Astrovault (AXV)

Поточна ціна Astrovault (AXV) сьогодні становить 0.03521356 USD з ринковою капіталізацією $ 1.47M USD. Ціна AXV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Astrovault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.20K USD

- зміна ціни Astrovault протягом дня — -1.68%

- циркуляційна пропозиція – 41.64M USD

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