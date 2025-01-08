Сьогоднішня ціна AstroTools (ASTRO)

Поточна ціна AstroTools (ASTRO) сьогодні становить 0.072694 USD з ринковою капіталізацією $ 191.93K USD. Ціна ASTRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AstroTools:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 74.80 USD

- зміна ціни AstroTools протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 2.64M USD

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