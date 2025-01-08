Сьогоднішня ціна AstroSwap (ASTRO)

Поточна ціна AstroSwap (ASTRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 61.74K USD. Ціна ASTRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AstroSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.29K USD

- зміна ціни AstroSwap протягом дня — -1.51%

- циркуляційна пропозиція – 428.46M USD

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