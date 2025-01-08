Ціна AstroSwap (ASTRO)
Поточна ціна AstroSwap (ASTRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 61.74K USD. Ціна ASTRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AstroSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.29K USD
- зміна ціни AstroSwap протягом дня — -1.51%
- циркуляційна пропозиція – 428.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AstroSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AstroSwap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AstroSwap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AstroSwap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.51%
|30 днів
|$ 0
|-25.74%
|60 днів
|$ 0
|-12.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AstroSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-1.51%
-1.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AstroSwap is the first interstellar DEX, built for the most loyal blockchain community - the Cardano ecosystem. The project’s IDO will be launched exclusively on Adapad exclusive. It is powered by WagyuSwap and Incubated by BlueZilla.
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