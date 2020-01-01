Токеноміка Astroport (ASTRO) Дізнайтеся ключову інформацію про Astroport (ASTRO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Astroport (ASTRO) Astroport is a decentralized exchange for Terra 2.0 and Terra Classic that was built to improve pricing and trade efficiency. With the Terra community signaling strong support for Terra 2.0, the Astroport smart contract system was re-deployed on the new network and astroport.fi was upgraded to maintain compatibility with this new Astroport instance in addition to maintaining compatibility with Astroport on Terra Classic. Astroport empowers users to choose different pool types within a single AMM system. Anyone can onboard and trade tokens permissionless. Astroport brings outstanding improvements in the area of decentralized exchanges: 1. Support for multiple pool types 2. Advanced charting and analytics for liquidity providers as well as traders 3.Shared fee structure for liquidity provider and staker. ASTRO is the token on Terra 2.0, which (if staked for xASTRO) will be used to govern and receive fees from Astroport on Terra 2.0. Users can stake ASTRO to unlock fee sharing and governance powers over the protocol. 100 million ASTRO tokens will be distributed over the first year of Astroport’s launch on Terra 2.0. Офіційний вебсайт: https://astroport.fi/ Whitepaper: https://astroport.medium.com/astroport-litepaper-1fab783b77b5 Купити ASTRO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Astroport (ASTRO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Astroport (ASTRO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,42M $ 3,42M $ 3,42M Загальна пропозиція: $ 1,10B $ 1,10B $ 1,10B Циркуляційна пропозиція: $ 423,66M $ 423,66M $ 423,66M FDV (повністю розведена вартість): $ 8,87M $ 8,87M $ 8,87M Історичний максимум: $ 0,349783 $ 0,349783 $ 0,349783 Історичний мінімум: $ 0,0048174 $ 0,0048174 $ 0,0048174 Поточна ціна: $ 0,00807585 $ 0,00807585 $ 0,00807585 Дізнайтеся більше про ціну Astroport (ASTRO)

Токеноміка Astroport (ASTRO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Astroport (ASTRO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ASTRO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ASTRO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ASTRO, досліджуйте ціну токена ASTRO в реальному часі!

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