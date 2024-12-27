Сьогоднішня ціна Astroport Classic (ASTROC)

Поточна ціна Astroport Classic (ASTROC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.40K USD. Ціна ASTROC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Astroport Classic:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.39K USD

- зміна ціни Astroport Classic протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 219.55M USD

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