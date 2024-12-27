Ціна Astroport Classic (ASTROC)
Поточна ціна Astroport Classic (ASTROC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.40K USD. Ціна ASTROC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Astroport Classic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.39K USD
- зміна ціни Astroport Classic протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 219.55M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Astroport Classic до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Astroport Classic до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Astroport Classic до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Astroport Classic до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-86.33%
|60 днів
|$ 0
|-79.81%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Astroport Classic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Astroport is a next generation AMM on Terra chain. It offers multiple pool types ranging from Uniswap like xyk pools to stableswap ones meant to accomodate like assets. Astroport also has TWAP oracle functionality embedded in its pools and allows teams to seamlessly integrate with it in order to provide amazing user experience for swapping assets and providing liquidity.
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