Що таке Astroport Classic ( ASTROC)

Astroport is a next generation AMM on Terra chain. It offers multiple pool types ranging from Uniswap like xyk pools to stableswap ones meant to accomodate like assets. Astroport also has TWAP oracle functionality embedded in its pools and allows teams to seamlessly integrate with it in order to provide amazing user experience for swapping assets and providing liquidity.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Astroport Classic (ASTROC) Офіційний вебсайт