Ціна Astroport (ASTRO)
Поточна ціна Astroport (ASTRO) сьогодні становить 0.02722472 USD з ринковою капіталізацією $ 11.52M USD. Ціна ASTRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Astroport:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.89K USD
- зміна ціни Astroport протягом дня — -1.56%
- циркуляційна пропозиція – 423.66M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Astroport до USD становила $ -0.00043211147042626.
За останні 30 днів зміна ціни Astroport до USD становила $ -0.0064611502.
За останні 60 днів зміна ціни Astroport до USD становила $ -0.0040986489.
За останні 90 днів зміна ціни Astroport до USD становила $ -0.014549425956895235.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00043211147042626
|-1.56%
|30 днів
|$ -0.0064611502
|-23.73%
|60 днів
|$ -0.0040986489
|-15.05%
|90 днів
|$ -0.014549425956895235
|-34.82%
Останній аналіз цін Astroport: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.58%
-1.56%
-5.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Astroport is a decentralized exchange for Terra 2.0 and Terra Classic that was built to improve pricing and trade efficiency. With the Terra community signaling strong support for Terra 2.0, the Astroport smart contract system was re-deployed on the new network and astroport.fi was upgraded to maintain compatibility with this new Astroport instance in addition to maintaining compatibility with Astroport on Terra Classic. Astroport empowers users to choose different pool types within a single AMM system. Anyone can onboard and trade tokens permissionless. Astroport brings outstanding improvements in the area of decentralized exchanges: 1. Support for multiple pool types 2. Advanced charting and analytics for liquidity providers as well as traders 3.Shared fee structure for liquidity provider and staker. ASTRO is the token on Terra 2.0, which (if staked for xASTRO) will be used to govern and receive fees from Astroport on Terra 2.0. Users can stake ASTRO to unlock fee sharing and governance powers over the protocol. 100 million ASTRO tokens will be distributed over the first year of Astroport’s launch on Terra 2.0.
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