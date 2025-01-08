Сьогоднішня ціна Astroport (ASTRO)

Поточна ціна Astroport (ASTRO) сьогодні становить 0.02722472 USD з ринковою капіталізацією $ 11.52M USD. Ціна ASTRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Astroport:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.89K USD

- зміна ціни Astroport протягом дня — -1.56%

- циркуляційна пропозиція – 423.66M USD

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