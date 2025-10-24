Інформація щодо ціни AstroPepeX (APX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000856 $ 0,00000856 $ 0,00000856 Мін. за 24 год $ 0,00001001 $ 0,00001001 $ 0,00001001 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000856$ 0,00000856 $ 0,00000856 Макс. за 24 год $ 0,00001001$ 0,00001001 $ 0,00001001 Рекордний максимум $ 0,00036731$ 0,00036731 $ 0,00036731 Найнижча ціна $ 0,00000837$ 0,00000837 $ 0,00000837 Зміна ціни (за 1 год) +2,81% Зміна ціни (1 дн.) -8,25% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,32% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,32%

Актуальна ціна AstroPepeX (APX) становить $0,00000892. За останні 24 години APX торгувався між мінімумом у $ 0,00000856 і максимумом у $ 0,00001001, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум APX становить $ 0,00036731, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000837.

Що стосується короткострокових результатів, то APX змінився на +2,81% за останню годину, -8,25% за 24 години та на -13,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AstroPepeX (APX)

Ринкова капіталізація $ 578,35K$ 578,35K $ 578,35K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 578,35K$ 578,35K $ 578,35K Циркуляційне постачання 65,00B 65,00B 65,00B Загальна пропозиція 65 000 000 000,0 65 000 000 000,0 65 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація AstroPepeX — $ 578,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція APX — 65,00B, зі загальною пропозицією 65000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 578,35K.