Сьогоднішня ціна Astrolescent (ASTRL)

Поточна ціна Astrolescent (ASTRL) сьогодні становить 0.07803 USD з ринковою капіталізацією $ 1.28M USD. Ціна ASTRL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Astrolescent:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.15K USD

- зміна ціни Astrolescent протягом дня — -10.91%

- циркуляційна пропозиція – 16.40M USD

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