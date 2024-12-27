Ціна Astrolescent (ASTRL)
Поточна ціна Astrolescent (ASTRL) сьогодні становить 0.07803 USD з ринковою капіталізацією $ 1.28M USD. Ціна ASTRL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Astrolescent:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.15K USD
- зміна ціни Astrolescent протягом дня — -10.91%
- циркуляційна пропозиція – 16.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Astrolescent до USD становила $ -0.00955654203226125.
За останні 30 днів зміна ціни Astrolescent до USD становила $ -0.0151569373.
За останні 60 днів зміна ціни Astrolescent до USD становила $ +0.0183859592.
За останні 90 днів зміна ціни Astrolescent до USD становила $ +0.052012078066417484.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00955654203226125
|-10.91%
|30 днів
|$ -0.0151569373
|-19.42%
|60 днів
|$ +0.0183859592
|+23.56%
|90 днів
|$ +0.052012078066417484
|+199.91%
Останній аналіз цін Astrolescent: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.68%
-10.91%
+8.97%
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