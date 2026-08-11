Сьогоднішня ціна Astroid

Поточна ціна Astroid (ASTROID) сьогодні становить $ 0, зі зміною 45,77% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ASTROID до USD становить $ 0 за ASTROID.

Astroid наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18 576,33, з циркуляційною пропозицією у 1,00B ASTROID. Протягом останніх 24 годин ASTROID торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00122861, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ASTROID змінився на +0,20% за останню годину та на -7,47% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Astroid (ASTROID)

Ринкова капіталізація $ 18,58K$ 18,58K $ 18,58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,58K$ 18,58K $ 18,58K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Astroid — $ 18,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ASTROID — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,58K.