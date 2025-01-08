Ціна AstroElon (ELONONE)
Поточна ціна AstroElon (ELONONE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ELONONE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AstroElon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 324.10 USD
- зміна ціни AstroElon протягом дня — -8.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AstroElon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AstroElon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AstroElon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AstroElon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.41%
|30 днів
|$ 0
|-44.06%
|60 днів
|$ 0
|-31.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AstroElon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-8.41%
-36.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Deflationary, progressive & rewarding ERC-20 Protocol. 2% of each transaction is auto-distributed to holders proportional to the amount they hold, aka reflection.
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