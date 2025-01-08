Сьогоднішня ціна Astro Fuel (ASTRO)

Поточна ціна Astro Fuel (ASTRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 98.71K USD. Ціна ASTRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Astro Fuel:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.99K USD

- зміна ціни Astro Fuel протягом дня — -5.62%

- циркуляційна пропозиція – 42.00B USD

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