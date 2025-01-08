Ціна Astro (ASTRO)
Поточна ціна Astro (ASTRO) сьогодні становить 0.03213055 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASTRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Astro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.30K USD
- зміна ціни Astro протягом дня — +1.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Astro до USD становила $ +0.00033672.
За останні 30 днів зміна ціни Astro до USD становила $ -0.0034102594.
За останні 60 днів зміна ціни Astro до USD становила $ -0.0025828399.
За останні 90 днів зміна ціни Astro до USD становила $ -0.00660837838921328.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00033672
|+1.06%
|30 днів
|$ -0.0034102594
|-10.61%
|60 днів
|$ -0.0025828399
|-8.03%
|90 днів
|$ -0.00660837838921328
|-17.05%
Останній аналіз цін Astro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
+1.06%
+3.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Astro Token is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. Astro Token is a digital asset designed specifically for astrology enthusiasts and anyone interested in astrology. This innovative digital asset is a tool for astrology enthusiasts to use for astrology consultancy services, education and training materials at a discount or free of charge, transactions based on the concept of astrology, including but not limited to the astrology calendar, and other astrology-based applications, offering astrology lovers discounts and opportunities in these areas. Thanks to blockchain technology, Astro Ttoken makes astrology and related transactions more transparent, reliable and accessible for users to experience.
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|1 ASTRO до USD
$0.03213055
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RM0.1442661695
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₺1.1351723315
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¥5.077269511
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