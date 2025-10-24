Інформація щодо ціни AstraZeneca xStock (AZNX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 82,53 $ 82,53 $ 82,53 Мін. за 24 год $ 84,58 $ 84,58 $ 84,58 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 82,53$ 82,53 $ 82,53 Макс. за 24 год $ 84,58$ 84,58 $ 84,58 Рекордний максимум $ 289,64$ 289,64 $ 289,64 Найнижча ціна $ 71,27$ 71,27 $ 71,27 Зміна ціни (за 1 год) -0,22% Зміна ціни (1 дн.) -1,67% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,67% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,67%

Актуальна ціна AstraZeneca xStock (AZNX) становить $83,09. За останні 24 години AZNX торгувався між мінімумом у $ 82,53 і максимумом у $ 84,58, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AZNX становить $ 289,64, тоді як його історичний мінімум — $ 71,27.

Що стосується короткострокових результатів, то AZNX змінився на -0,22% за останню годину, -1,67% за 24 години та на -0,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AstraZeneca xStock (AZNX)

Ринкова капіталізація $ 175,50K$ 175,50K $ 175,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,29M$ 2,29M $ 2,29M Циркуляційне постачання 2,11K 2,11K 2,11K Загальна пропозиція 27 577,42164935 27 577,42164935 27 577,42164935

Поточна ринкова капіталізація AstraZeneca xStock — $ 175,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AZNX — 2,11K, зі загальною пропозицією 27577.42164935. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,29M.