Сьогоднішня ціна Astrals GLXY (GLXY)

Поточна ціна Astrals GLXY (GLXY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GLXY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Astrals GLXY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.18 USD

- зміна ціни Astrals GLXY протягом дня — -3.15%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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