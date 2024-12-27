Ціна Astrafer (ASTRAFER)
Поточна ціна Astrafer (ASTRAFER) сьогодні становить 0.02008721 USD з ринковою капіталізацією $ 6.50M USD. Ціна ASTRAFER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Astrafer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33 USD
- зміна ціни Astrafer протягом дня — -0.16%
- циркуляційна пропозиція – 323.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Astrafer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Astrafer до USD становила $ +0.0086065740.
За останні 60 днів зміна ціни Astrafer до USD становила $ -0.0027898724.
За останні 90 днів зміна ціни Astrafer до USD становила $ -0.015935883159328286.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.16%
|30 днів
|$ +0.0086065740
|+42.85%
|60 днів
|$ -0.0027898724
|-13.88%
|90 днів
|$ -0.015935883159328286
|-44.23%
Останній аналіз цін Astrafer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.16%
+0.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Phantom Galaxies is an open-world online space sim with fast-paced mech combat and a captivating story. ASTRAFER is the governance and utility token of the Phantom Galaxies game universe. Players receive ASTRAFER as mission rewards and from trading items. Additionally, player-owned planets and asteroids are allocated a set amount of ASTRAFER tokens that are emitted to their owners over the course of gameplay. ASTRAFER can be used to upgrade Starfighter mechs, run galactic organisations, and build expansive corporate empires. Check out Phantom Galaxies now to pilot the biggest bad-ass mechas on blockchain!
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A$0.032139536
|1 ASTRAFER до GBP
￡0.0158688959
|1 ASTRAFER до EUR
€0.0192837216
|1 ASTRAFER до USD
$0.02008721
|1 ASTRAFER до MYR
RM0.0897898287
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₺0.7082750246
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¥3.1711678427
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₽2.0740044325
|1 ASTRAFER до INR
₹1.7184608155
|1 ASTRAFER до IDR
Rp329.2984719024
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₱1.1654599242
|1 ASTRAFER до EGP
￡E.1.0216355006
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R$0.1241389578
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C$0.0287247103
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Rs5.5828382753
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₸10.3917163493
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