Сьогоднішня ціна Astrafer (ASTRAFER)

Поточна ціна Astrafer (ASTRAFER) сьогодні становить 0.02008721 USD з ринковою капіталізацією $ 6.50M USD. Ціна ASTRAFER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Astrafer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33 USD

- зміна ціни Astrafer протягом дня — -0.16%

- циркуляційна пропозиція – 323.40M USD

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