Сьогоднішня ціна AstraDex AI (ADEX)

Поточна ціна AstraDex AI (ADEX) сьогодні становить 0.050183 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ADEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AstraDex AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 602.65 USD

- зміна ціни AstraDex AI протягом дня — -6.70%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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