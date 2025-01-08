Ціна AstraDex AI (ADEX)
Поточна ціна AstraDex AI (ADEX) сьогодні становить 0.050183 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ADEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AstraDex AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 602.65 USD
- зміна ціни AstraDex AI протягом дня — -6.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AstraDex AI до USD становила $ -0.00360438550009177.
За останні 30 днів зміна ціни AstraDex AI до USD становила $ -0.0137770601.
За останні 60 днів зміна ціни AstraDex AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AstraDex AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00360438550009177
|-6.70%
|30 днів
|$ -0.0137770601
|-27.45%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AstraDex AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
-6.70%
+0.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AstraDEX AI is a decentralized exchange (DEX) platform that leverages AI technology to make cryptocurrency trading simpler and smarter. It provides users with full control over their digital assets, ensuring security and transparency. With advanced AI tools and user-friendly features, AstraDEX AI is designed to help traders - whether beginners or experts - navigate decentralized finance (DeFi) with confidence.
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