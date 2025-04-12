Ціна Astra DAO (ASTRADAO)
Поточна ціна Astra DAO (ASTRADAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.92K USD. Ціна ASTRADAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Astra DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Astra DAO протягом дня — +61.74%
- циркуляційна пропозиція – 94.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Astra DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Astra DAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Astra DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Astra DAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+61.74%
|30 днів
|$ 0
|-48.88%
|60 днів
|$ 0
|-83.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Astra DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+61.74%
-28.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Astra DAO is a decentralized and non-custodial automated crypto asset allocator built on Ethereum. Astra DAO provides convenient and practical access to crypto-oriented investment strategies. Astra DAO’s use case includes providing various investment products/indices, participation units marketplace, user staking, harvesting investment strategies profits, zero-fees user participation model, and an improvement culture using the DAO-managed Treasury. What makes your project unique? Researching and identifying profitable crypto assets is difficult for investors due to a lack of time and resources. And also, building a diversified crypto portfolio is complicated and expensive for investors. We are solving this by providing a decentralized index platform that encourages sustainable returns through active participation, governance, and management of value aggregation to all participants. History of your project. Launched VI - August 2022 with the following: ●Adding new custom products by users (creators) ●Staking score ●Adding human-managed products (investment managers) ●Exit fees progressive reduction mechanism ●Staking and Lockup vault ●Staking cooldown period ●iTokens staking ●Liquidity mining and Rewards system ●Loyalty appreciation (ranks + unlockable benefits) paired with staking score ●Governance forum ●Audit Launched V2 - May 2023 with the following: Chainanalysis KYT address blocking of wallets ● Gasless Voting ● Fix Stake and Restake functionality issue ● Reductio What’s next for your project? Ensuring we implement our user acquisition and marketing plans. What can your token be used for? *Utilities Access *Mean of Reward *Development fund *Treasury Reserve *Voting and Voting Power *Staking
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