Сьогоднішня ціна Astra DAO (ASTRADAO)

Поточна ціна Astra DAO (ASTRADAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.92K USD. Ціна ASTRADAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Astra DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Astra DAO протягом дня — +61.74%

- циркуляційна пропозиція – 94.00T USD

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