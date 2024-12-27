Ціна Aston Villa Fan Token (AVL)
Поточна ціна Aston Villa Fan Token (AVL) сьогодні становить 0.569471 USD з ринковою капіталізацією $ 944.33K USD. Ціна AVL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aston Villa Fan Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.22K USD
- зміна ціни Aston Villa Fan Token протягом дня — -1.60%
- циркуляційна пропозиція – 1.66M USD
Отримуйте оновлення цін AVL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AVL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aston Villa Fan Token до USD становила $ -0.0092949596416118.
За останні 30 днів зміна ціни Aston Villa Fan Token до USD становила $ -0.0861469533.
За останні 60 днів зміна ціни Aston Villa Fan Token до USD становила $ -0.0975914981.
За останні 90 днів зміна ціни Aston Villa Fan Token до USD становила $ -0.1643107964488493.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0092949596416118
|-1.60%
|30 днів
|$ -0.0861469533
|-15.12%
|60 днів
|$ -0.0975914981
|-17.13%
|90 днів
|$ -0.1643107964488493
|-22.39%
Останній аналіз цін Aston Villa Fan Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-1.60%
+0.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The official Fan Token of Aston Villa.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AVL до AUD
A$0.9111536
|1 AVL до GBP
￡0.44988209
|1 AVL до EUR
€0.54669216
|1 AVL до USD
$0.569471
|1 AVL до MYR
RM2.54553537
|1 AVL до TRY
₺20.07954746
|1 AVL до JPY
¥89.90238677
|1 AVL до RUB
₽58.79788075
|1 AVL до INR
₹48.71824405
|1 AVL до IDR
Rp9,335.58867024
|1 AVL до PHP
₱33.04070742
|1 AVL до EGP
￡E.28.96329506
|1 AVL до BRL
R$3.51933078
|1 AVL до CAD
C$0.81434353
|1 AVL до BDT
৳67.9378903
|1 AVL до NGN
₦881.52971858
|1 AVL до UAH
₴23.83805606
|1 AVL до VES
Bs29.043021
|1 AVL до PKR
Rs158.27307503
|1 AVL до KZT
₸294.60443243
|1 AVL до THB
฿19.42465581
|1 AVL до TWD
NT$18.70142764
|1 AVL до CHF
Fr0.5125239
|1 AVL до HKD
HK$4.41909496
|1 AVL до MAD
.د.م5.72887826