Сьогоднішня ціна Aston Villa Fan Token (AVL)

Поточна ціна Aston Villa Fan Token (AVL) сьогодні становить 0.569471 USD з ринковою капіталізацією $ 944.33K USD. Ціна AVL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aston Villa Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.22K USD

- зміна ціни Aston Villa Fan Token протягом дня — -1.60%

- циркуляційна пропозиція – 1.66M USD

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