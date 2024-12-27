Сьогоднішня ціна Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

Поточна ціна Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) сьогодні становить 0.396484 USD з ринковою капіталізацією $ 1.10M USD. Ціна AM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aston Martin Cognizant Fan Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.86K USD

- зміна ціни Aston Martin Cognizant Fan Token протягом дня — -2.56%

- циркуляційна пропозиція – 2.77M USD

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