Сьогоднішня ціна Astherus USDF (USDF)

Поточна ціна Astherus USDF (USDF) сьогодні становить 0.999408 USD з ринковою капіталізацією $ 98.53M USD. Ціна USDF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Astherus USDF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 541.77K USD

- зміна ціни Astherus USDF протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 98.59M USD

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