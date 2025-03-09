Сьогоднішня ціна Astherus Staked USDF (ASUSDF)

Поточна ціна Astherus Staked USDF (ASUSDF) сьогодні становить 1.012 USD з ринковою капіталізацією $ 29.13M USD. Ціна ASUSDF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Astherus Staked USDF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.41K USD

- зміна ціни Astherus Staked USDF протягом дня — +0.12%

- циркуляційна пропозиція – 28.81M USD

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