Сьогоднішня ціна Astherus Staked CAKE (ASCAKE)

Поточна ціна Astherus Staked CAKE (ASCAKE) сьогодні становить 1.91 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASCAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Astherus Staked CAKE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.31K USD

- зміна ціни Astherus Staked CAKE протягом дня — -4.76%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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