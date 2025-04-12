Ціна Astherus Staked BTC (ASBTC)
Поточна ціна Astherus Staked BTC (ASBTC) сьогодні становить 79,093 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Astherus Staked BTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.23 USD
- зміна ціни Astherus Staked BTC протягом дня — +16.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Astherus Staked BTC до USD становила $ +11,020.24.
За останні 30 днів зміна ціни Astherus Staked BTC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Astherus Staked BTC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Astherus Staked BTC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +11,020.24
|+16.19%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Astherus Staked BTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+16.19%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield.
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