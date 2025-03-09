Сьогоднішня ціна Astherus Staked BNB (ASBNB)

Поточна ціна Astherus Staked BNB (ASBNB) сьогодні становить 485.74 USD з ринковою капіталізацією $ 91.79M USD. Ціна ASBNB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Astherus Staked BNB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.00 USD

- зміна ціни Astherus Staked BNB протягом дня — -4.09%

- циркуляційна пропозиція – 189.34K USD

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