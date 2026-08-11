Сьогоднішня ціна Astherus

Поточна ціна Astherus (ASTHERUS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ASTHERUS до USD становить $ 0 за ASTHERUS.

Astherus наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 25 036, з циркуляційною пропозицією у 1,00B ASTHERUS. Протягом останніх 24 годин ASTHERUS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00203166, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ASTHERUS змінився на -0,28% за останню годину та на +8,88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Astherus (ASTHERUS)

Ринкова капіталізація $ 25,04K$ 25,04K $ 25,04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,04K$ 25,04K $ 25,04K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Astherus — $ 25,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ASTHERUS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,04K.