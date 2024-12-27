Сьогоднішня ціна Astheria (HERIA)

Поточна ціна Astheria (HERIA) сьогодні становить 0.00126423 USD з ринковою капіталізацією $ 1.25M USD. Ціна HERIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Astheria:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 478.11K USD

- зміна ціни Astheria протягом дня — -7.51%

- циркуляційна пропозиція – 992.27M USD

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