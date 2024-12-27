Ціна Astheria (HERIA)
Поточна ціна Astheria (HERIA) сьогодні становить 0.00126423 USD з ринковою капіталізацією $ 1.25M USD. Ціна HERIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Astheria:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 478.11K USD
- зміна ціни Astheria протягом дня — -7.51%
- циркуляційна пропозиція – 992.27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Astheria до USD становила $ -0.000102734061193985.
За останні 30 днів зміна ціни Astheria до USD становила $ +0.0153011156.
За останні 60 днів зміна ціни Astheria до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Astheria до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000102734061193985
|-7.51%
|30 днів
|$ +0.0153011156
|+1,210.31%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Astheria: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+11.36%
-7.51%
+381.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The only Memecoin on the Solana that interacts directly with Elon Musk: $HERIA Website: astheria.org – check it out to see our social media links and Elon’s responses. Our bot is fully operational, and as more replies and likes come in from Elon, the buzz around us will only grow. This is a first-of-its-kind project, and our ambitions are massive. With the right mcap and volume, we’ll leverage our connections for a Binance listing. Don’t miss out on this moonshot!
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