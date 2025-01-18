Ціна Asteroids (ROIDS)
Поточна ціна Asteroids (ROIDS) сьогодні становить 0.0038973 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROIDS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Asteroids:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.54 USD
- зміна ціни Asteroids протягом дня — -6.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Asteroids до USD становила $ -0.000261436059483397.
За останні 30 днів зміна ціни Asteroids до USD становила $ -0.0014182570.
За останні 60 днів зміна ціни Asteroids до USD становила $ -0.0016260696.
За останні 90 днів зміна ціни Asteroids до USD становила $ +0.0007153988987639583.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000261436059483397
|-6.28%
|30 днів
|$ -0.0014182570
|-36.39%
|60 днів
|$ -0.0016260696
|-41.72%
|90 днів
|$ +0.0007153988987639583
|+22.48%
Останній аналіз цін Asteroids: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.54%
-6.28%
-16.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Asteroids (ROIDS) is the first Cosmos Fungible Token (CFT-20) issued directly on Cosmos Hub. ROIDS was minted on Asteroid Protocol, the largest inscriptions protocol on Cosmos Hub.
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