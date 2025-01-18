Сьогоднішня ціна Asteroids (ROIDS)

Поточна ціна Asteroids (ROIDS) сьогодні становить 0.0038973 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROIDS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Asteroids:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.54 USD

- зміна ціни Asteroids протягом дня — -6.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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