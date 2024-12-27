Ціна Asteroid Shiba (ASTEROID)
Поточна ціна Asteroid Shiba (ASTEROID) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 342.50K USD. Ціна ASTEROID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Asteroid Shiba:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.99K USD
- зміна ціни Asteroid Shiba протягом дня — -15.09%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Asteroid Shiba до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Asteroid Shiba до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Asteroid Shiba до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Asteroid Shiba до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.09%
|30 днів
|$ 0
|-41.34%
|60 днів
|$ 0
|-36.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Asteroid Shiba: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.72%
-15.09%
-21.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Asteroid Shiba is inspired by a real-life event where a Shiba Inu plush toy named "Asteroid" served as a zero-gravity indicator during the Polaris Dawn mission. This connection to space travel gives it a narrative that's both whimsical and grounded in a tangible event, differentiating it from other meme coins which might rely solely on internet culture or celebrity endorsements. The coin's mascot, the zero-gravity Shiba Inu, was designed by a young cancer survivor, Liv Perrotto, adding a layer of emotional connection and human interest story that's rare in the crypto space. This backstory not only provides a unique selling point but also a community rallying point.
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