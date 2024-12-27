Сьогоднішня ціна Asteroid Shiba (ASTEROID)

Поточна ціна Asteroid Shiba (ASTEROID) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 342.50K USD. Ціна ASTEROID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Asteroid Shiba:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.99K USD

- зміна ціни Asteroid Shiba протягом дня — -15.09%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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