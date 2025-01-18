Ціна Asterix (ASTX)
Поточна ціна Asterix (ASTX) сьогодні становить 331.29 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Asterix:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.91K USD
- зміна ціни Asterix протягом дня — -3.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Asterix до USD становила $ -11.0987766732437.
За останні 30 днів зміна ціни Asterix до USD становила $ -179.2772853390.
За останні 60 днів зміна ціни Asterix до USD становила $ -137.2692826620.
За останні 90 днів зміна ціни Asterix до USD становила $ -116.47517577058223.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -11.0987766732437
|-3.24%
|30 днів
|$ -179.2772853390
|-54.11%
|60 днів
|$ -137.2692826620
|-41.43%
|90 днів
|$ -116.47517577058223
|-26.01%
Останній аналіз цін Asterix: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.67%
-3.24%
-21.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Asterix features the advanced DN404 smart contract code which exemplifies our dedication to setting new standards in the digital asset space. Originating from the conceptual ERC404, DN404 has been meticulously crafted to redefine NFT divisibility. This innovation not only addresses the limitations of its predecessor but also sets new benchmarks in terms of security, efficiency, and gas optimization in response to the surging demand for more adaptable NFT solutions.
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