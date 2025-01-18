Сьогоднішня ціна Asterix (ASTX)

Поточна ціна Asterix (ASTX) сьогодні становить 331.29 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ASTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Asterix:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.91K USD

- зміна ціни Asterix протягом дня — -3.24%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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