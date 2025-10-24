Актуальна ціна Astera USD сьогодні становить 0,490774 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ASUSD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ASUSD на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Astera USD сьогодні становить 0,490774 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ASUSD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ASUSD на MEXC вже зараз.

Ціна Astera USD (ASUSD)

Актуальна ціна 1 ASUSD до USD:

$0,490727
$0,490727$0,490727
0,00%1D
Графік ціни Astera USD (ASUSD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:16:42 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Astera USD (ASUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

--

+0,01%

-0,40%

-0,40%

Актуальна ціна Astera USD (ASUSD) становить $0,490774. За останні 24 години ASUSD торгувався між мінімумом у $ 0,490725 і максимумом у $ 0,4908, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ASUSD становить $ 2,0, тоді як його історичний мінімум — $ 0,490725.

Що стосується короткострокових результатів, то ASUSD змінився на -- за останню годину, +0,01% за 24 години та на -0,40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Astera USD (ASUSD)

Поточна ринкова капіталізація Astera USD — $ 5,89M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ASUSD — 12,00M, зі загальною пропозицією 12000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,89M.

Історія ціни Astera USD (ASUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Astera USD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Astera USD до USD становила $ -0,2498260508.
За останні 60 днів зміна ціни Astera USD до USD становила $ -0,2497863472.
За останні 90 днів зміна ціни Astera USD до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,01%
30 днів$ -0,2498260508-50,90%
60 днів$ -0,2497863472-50,89%
90 днів$ 0--

Що таке Astera USD (ASUSD)

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Astera USD (USD)

Скільки коштуватиме Astera USD (ASUSD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Astera USD (ASUSD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Astera USD.

Перегляньте прогноз ціни Astera USD вже зараз!

ASUSD до місцевих валют

Токеноміка Astera USD (ASUSD)

Розуміння токеноміки Astera USD (ASUSD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ASUSD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Astera USD (ASUSD)

Скільки сьогодні коштує Astera USD (ASUSD)?
Актуальна ціна ASUSD у USD становить 0,490774 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ASUSD до USD?
Поточна ціна ASUSD до USD — $ 0,490774. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Astera USD?
Ринкова капіталізація ASUSD — $ 5,89M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ASUSD?
Циркуляційна пропозиція ASUSD — 12,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ASUSD?
ASUSD досяг історичної максимальної ціни у 2,0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ASUSD?
Історична мінімальна ціна ASUSD становила 0,490725 USD.
Який обсяг торгівлі ASUSD?
Актуальний обсяг торгівлі ASUSD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ASUSD цього року?
ASUSD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ASUSD для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:16:42 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.