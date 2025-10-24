Інформація щодо ціни Astera USD (ASUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,490725 $ 0,490725 $ 0,490725 Мін. за 24 год $ 0,4908 $ 0,4908 $ 0,4908 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,490725$ 0,490725 $ 0,490725 Макс. за 24 год $ 0,4908$ 0,4908 $ 0,4908 Рекордний максимум $ 2,0$ 2,0 $ 2,0 Найнижча ціна $ 0,490725$ 0,490725 $ 0,490725 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,01% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,40% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,40%

Актуальна ціна Astera USD (ASUSD) становить $0,490774. За останні 24 години ASUSD торгувався між мінімумом у $ 0,490725 і максимумом у $ 0,4908, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ASUSD становить $ 2,0, тоді як його історичний мінімум — $ 0,490725.

Що стосується короткострокових результатів, то ASUSD змінився на -- за останню годину, +0,01% за 24 години та на -0,40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Astera USD (ASUSD)

Ринкова капіталізація $ 5,89M$ 5,89M $ 5,89M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,89M$ 5,89M $ 5,89M Циркуляційне постачання 12,00M 12,00M 12,00M Загальна пропозиція 12 000 000,0 12 000 000,0 12 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Astera USD — $ 5,89M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ASUSD — 12,00M, зі загальною пропозицією 12000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,89M.