Токеноміка Aster USDF (USDF) Дізнайтеся ключову інформацію про Aster USDF (USDF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Aster USDF (USDF) Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. USDF is a yield-bearing stablecoin issued by Aster, convertible with USDT at a 1:1 ratio. Underlying USDT funds are used to create and maintain delta neutral positions that back USDF and generate asUSDF yields. Офіційний вебсайт: https://www.asterdex.com/en/usdf Whitepaper: https://docs.asterdex.com/product/usdf-stablecoin Купити USDF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Aster USDF (USDF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aster USDF (USDF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 62,33M $ 62,33M $ 62,33M Загальна пропозиція: $ 62,41M $ 62,41M $ 62,41M Циркуляційна пропозиція: $ 62,41M $ 62,41M $ 62,41M FDV (повністю розведена вартість): $ 62,33M $ 62,33M $ 62,33M Історичний максимум: $ 1,005 $ 1,005 $ 1,005 Історичний мінімум: $ 0,990993 $ 0,990993 $ 0,990993 Поточна ціна: $ 0,998643 $ 0,998643 $ 0,998643 Дізнайтеся більше про ціну Aster USDF (USDF)

Токеноміка Aster USDF (USDF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Aster USDF (USDF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USDF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USDF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USDF, досліджуйте ціну токена USDF в реальному часі!

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