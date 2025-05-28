Сьогоднішня ціна Aster USDF (USDF)

Поточна ціна Aster USDF (USDF) сьогодні становить 0,999747 USD з ринковою капіталізацією $ 137,70M USD. Ціна USDF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aster USDF:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Aster USDF протягом дня — +0,07%

- циркуляційна пропозиція – 137,73M USD

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