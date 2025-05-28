Ціна Aster USDF (USDF)
Поточна ціна Aster USDF (USDF) сьогодні становить 0,999747 USD з ринковою капіталізацією $ 137,70M USD. Ціна USDF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aster USDF:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Aster USDF протягом дня — +0,07%
- циркуляційна пропозиція – 137,73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aster USDF до USD становила $ +0,00070848.
За останні 30 днів зміна ціни Aster USDF до USD становила $ +0,0013026703.
За останні 60 днів зміна ціни Aster USDF до USD становила $ +0,0001681574.
За останні 90 днів зміна ціни Aster USDF до USD становила $ +0,0015055010739206.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00070848
|+0,07%
|30 днів
|$ +0,0013026703
|+0,13%
|60 днів
|$ +0,0001681574
|+0,02%
|90 днів
|$ +0,0015055010739206
|+0,15%
Останній аналіз цін Aster USDF: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,09%
+0,07%
-0,01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. USDF is a yield-bearing stablecoin issued by Aster, convertible with USDT at a 1:1 ratio. Underlying USDT funds are used to create and maintain delta neutral positions that back USDF and generate asUSDF yields.
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