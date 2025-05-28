Сьогоднішня ціна Aster Staked USDF (ASUSDF)

Поточна ціна Aster Staked USDF (ASUSDF) сьогодні становить 1,015 USD з ринковою капіталізацією $ 29,25M USD. Ціна ASUSDF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aster Staked USDF:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Aster Staked USDF протягом дня — -0,07%

- циркуляційна пропозиція – 28,81M USD

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