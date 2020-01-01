Токеноміка Aster Staked CAKE (ASCAKE) Дізнайтеся ключову інформацію про Aster Staked CAKE (ASCAKE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Aster Staked CAKE (ASCAKE) Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield. Офіційний вебсайт: https://www.asterdex.com/en/earn Whitepaper: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-ascake Купити ASCAKE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Aster Staked CAKE (ASCAKE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aster Staked CAKE (ASCAKE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 430.96K $ 430.96K $ 430.96K Загальна пропозиція: $ 186.52K $ 186.52K $ 186.52K Циркуляційна пропозиція: $ 186.52K $ 186.52K $ 186.52K FDV (повністю розведена вартість): $ 430.96K $ 430.96K $ 430.96K Історичний максимум: $ 3.11 $ 3.11 $ 3.11 Історичний мінімум: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 Поточна ціна: $ 2.31 $ 2.31 $ 2.31 Дізнайтеся більше про ціну Aster Staked CAKE (ASCAKE)

Токеноміка Aster Staked CAKE (ASCAKE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Aster Staked CAKE (ASCAKE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ASCAKE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ASCAKE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ASCAKE, досліджуйте ціну токена ASCAKE в реальному часі!

Прогноз ціни ASCAKE Хочете знати, куди рухається ASCAKE? Наша сторінка прогнозу ціни ASCAKE поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена ASCAKE зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!