Сьогоднішня ціна Aster Staked CAKE (ASCAKE)

Поточна ціна Aster Staked CAKE (ASCAKE) сьогодні становить 2,84 USD з ринковою капіталізацією $ 946,98K USD. Ціна ASCAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aster Staked CAKE:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Aster Staked CAKE протягом дня — +13,97%

- циркуляційна пропозиція – 333,27K USD

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