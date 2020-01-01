Токеноміка Aster Staked BNB (ASBNB) Дізнайтеся ключову інформацію про Aster Staked BNB (ASBNB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Aster Staked BNB (ASBNB) Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops. Офіційний вебсайт: https://www.asterdex.com/en/earn Whitepaper: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asbnb Купити ASBNB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Aster Staked BNB (ASBNB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Aster Staked BNB (ASBNB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 177.45M $ 177.45M $ 177.45M Загальна пропозиція: $ 258.87K $ 258.87K $ 258.87K Циркуляційна пропозиція: $ 258.87K $ 258.87K $ 258.87K FDV (повністю розведена вартість): $ 177.45M $ 177.45M $ 177.45M Історичний максимум: $ 828.99 $ 828.99 $ 828.99 Історичний мінімум: $ 326.84 $ 326.84 $ 326.84 Поточна ціна: $ 685.46 $ 685.46 $ 685.46 Дізнайтеся більше про ціну Aster Staked BNB (ASBNB)

Токеноміка Aster Staked BNB (ASBNB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Aster Staked BNB (ASBNB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ASBNB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ASBNB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ASBNB, досліджуйте ціну токена ASBNB в реальному часі!

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