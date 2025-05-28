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Ціна Aster Staked BNB (ASBNB)

USD

Графік ціни Aster Staked BNB (ASBNB) в реальному часі

$718,37
$718,37$718,37
+2,30%(1D)

Сьогоднішня ціна Aster Staked BNB (ASBNB)

Поточна ціна Aster Staked BNB (ASBNB) сьогодні становить 718,39 USD з ринковою капіталізацією $ 155,77M USD. Ціна ASBNB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aster Staked BNB:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Aster Staked BNB протягом дня — +2,35%
- циркуляційна пропозиція – 216,83K USD

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Цінові показники Aster Staked BNB (ASBNB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aster Staked BNB до USD становила $ +16,48.
За останні 30 днів зміна ціни Aster Staked BNB до USD становила $ +101,5664810730.
За останні 60 днів зміна ціни Aster Staked BNB до USD становила $ +79,5407155120.
За останні 90 днів зміна ціни Aster Staked BNB до USD становила $ +236,3294832411946.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +16,48+2,35%
30 днів$ +101,5664810730+14,14%
60 днів$ +79,5407155120+11,07%
90 днів$ +236,3294832411946+49,02%

Аналіз цін Aster Staked BNB (ASBNB)

Останній аналіз цін Aster Staked BNB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 695,21
$ 695,21$ 695,21

$ 720,66
$ 720,66$ 720,66

$ 828,99
$ 828,99$ 828,99

+0,23%

+2,35%

+7,89%

Ринкова інформація Aster Staked BNB (ASBNB)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 155,77M
$ 155,77M$ 155,77M

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216,83K
216,83K 216,83K

Що таке Aster Staked BNB (ASBNB)

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops.

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Ресурс Aster Staked BNB (ASBNB)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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