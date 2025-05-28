Ціна Aster Staked BNB (ASBNB)
Поточна ціна Aster Staked BNB (ASBNB) сьогодні становить 718,39 USD з ринковою капіталізацією $ 155,77M USD. Ціна ASBNB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aster Staked BNB:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Aster Staked BNB протягом дня — +2,35%
- циркуляційна пропозиція – 216,83K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aster Staked BNB до USD становила $ +16,48.
За останні 30 днів зміна ціни Aster Staked BNB до USD становила $ +101,5664810730.
За останні 60 днів зміна ціни Aster Staked BNB до USD становила $ +79,5407155120.
За останні 90 днів зміна ціни Aster Staked BNB до USD становила $ +236,3294832411946.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +16,48
|+2,35%
|30 днів
|$ +101,5664810730
|+14,14%
|60 днів
|$ +79,5407155120
|+11,07%
|90 днів
|$ +236,3294832411946
|+49,02%
Останній аналіз цін Aster Staked BNB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,23%
+2,35%
+7,89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops.
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