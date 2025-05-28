Сьогоднішня ціна Aster Staked BNB (ASBNB)

Поточна ціна Aster Staked BNB (ASBNB) сьогодні становить 718,39 USD з ринковою капіталізацією $ 155,77M USD. Ціна ASBNB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aster Staked BNB:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Aster Staked BNB протягом дня — +2,35%

- циркуляційна пропозиція – 216,83K USD

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