Яка зараз ціна Aster INU?

Живуча ціна Aster INU (ASTERINU) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Aster INU позиціонується на ринку?

Наразі Aster INU займає #6780 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴2495472.58572721280000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу ASTERINU?

Обсяг токенів у обігу ASTERINU становить 989999899.6374745 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Aster INU за останню добу?

За останню добу Aster INU торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Aster INU віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Aster INU досяг найвищого значення за всю історію — ₴0.3460579372869290720000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують ASTERINU?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Aster INU?

Поточне зміщення ціни на 0.26% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з BNB Chain Ecosystem,Meme. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.